Три человека погибли при пожаре в кафе в Подмосковье

Москва, 2 декабря. В одном из кафе в подмосковных Мытищах произошел пожар, при котором погибли три человека, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В числе погибших был ребенок.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП, при котором столкнулся грузовик и легковушка, пострадал один человек. Полиция выясняет обстоятельства аварии.