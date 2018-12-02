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Три человека погибли при пожаре в кафе в Подмосковье

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Три человека погибли при пожаре в кафе в Подмосковье

Москва, 2 декабря. В одном из кафе в подмосковных Мытищах произошел пожар, при котором погибли три человека, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В числе погибших был ребенок.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП, при котором столкнулся грузовик и легковушка, пострадал один человек. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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