Иномарка и КамАЗ столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Москва, 2 декабря. Вечером на пересечении Варшавского шоссе и Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием грузовика и иномарки, сообщают очевидцы.

BMW и КамАЗ столкнулись в Петербурге, в результате аварии один человек пострадал. На место ДТП прибыла скорая. Медики оказали первую помощь пострадавшему. Отмечается, что в данном районе перекрыты две полосы движения.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла стычка между двумя мужчинами на рынке. Один из мужчин выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали.