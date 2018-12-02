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Иномарка и КамАЗ столкнулись в Москве, есть пострадавшие

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Иномарка и КамАЗ столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Москва, 2 декабря. Вечером на пересечении Варшавского шоссе и Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием грузовика и иномарки, сообщают очевидцы.

BMW и КамАЗ столкнулись в Петербурге, в результате аварии один человек пострадал. На место ДТП прибыла скорая. Медики оказали первую помощь пострадавшему. Отмечается, что в данном районе перекрыты две полосы движения.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла стычка между двумя мужчинами на рынке. Один из мужчин выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

Автор: Ирина Селезнева
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