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В Москве разыскивают пристающего к девочкам мужчину

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В Москве разыскивают пристающего к девочкам мужчину

Москва, 2 декабря. В полицию Москвы обратилась жительница Зеленоградского административного округа, она заявила, что к ее дочери приставал незнакомый мужчина.

По словам женщины, незнакомец подошел в девочке, тянул ее за руку и просил пойти с ним гулять. Отец другой девочки рассказал, что мужчина трогал грудь его дочери.

Описание совпадает: обе девочки видели мужчину худощавого телосложения восточной внешности. На нем была темная куртка с капюшоном и джинсы.

Ранее сообщалось, что конфликт двух мужчин на московском рынке закончился стрельбой. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.

Автор: Ирина Селезнева
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