Шамана Дардо Кусто ранили ножом в московском ресторане

Москва, 2 декабря.Неизвестный мужчина напал с ножом на шамана Дардо Кусто в одном из ресторанов Москвы. Злоумышленник метнул столовый прибор в лицо телеведущего и скрылся на автомобиле.

Инцидент произошел 1 декабря на Нижегородской улице. Кусто работал здесь в качестве ведущего эзотерического шоу. По словам очевидцев происшествия, подвыпивший мужчина остановился в трех шагах от шамана.

Он метнул нож в сторону Кусто. Столовый прибор рассек губу пострадавшему. А нападавший сбежал из ресторана. По словам Кусто, он не знает ни злоумышленника, ни его мотив.

Ведущий зафиксировал полученную травму и обратился в правоохранительные органы, мишет «МК».