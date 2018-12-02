Собянин заявил о строительстве рекордного числа инженерных сооружений в Москве

Москва, 2 декабря. В текущем году в российской столице ввели в эксплуатацию рекордное число инженерных сооружений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 1».

На Северо-Восточной хорде находится самая длинная эстакада в 2,5 км. Собянин отметил, что в Европе нет подобных по протяженности эстакад.

Он добавил, что в 2018 году построено 127 км дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей. В ноябре открыли канатную дорогу длиной в 720 метров, которая соединила «Лужники» и Воробьевы горы.

Ранее сообщалось, что в Москве в двух округах в библиотеках стали принимать единый читательский билет. Собянин также заявил, что к 2023 году в столичном метро появится 35 новых станций. Речь идет о БКЛ и продолжении нескольких действующих веток подземки.