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Почти 500 человек получили помощь экипажей Московского авиацентра

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Почти 500 человек получили помощь экипажей Московского авиацентра

Москва, 2 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве дежурят три санитарных вертолета, которые находятся на базе Московского авиацентра.

С начала года вертолетами с мест ДТП и ЧП были доставлены почти 500 человек. Столичные власти развивают санитарную авиацию. Вертолеты оперативно прибывают на места аварий, для спасения людей с инсультом.

Отмечается, что подготовку проходят еще шесть пилотов. Каждый из них сдаст специальный экзамен. Власти Москвы планируют ввести ночное патрулирование. Ранее сообщалось, что до 2023 года будет построено 35 новых станций метро.

Автор: Ирина Селезнева
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