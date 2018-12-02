Почти 500 человек получили помощь экипажей Московского авиацентра

Москва, 2 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве дежурят три санитарных вертолета, которые находятся на базе Московского авиацентра.

С начала года вертолетами с мест ДТП и ЧП были доставлены почти 500 человек. Столичные власти развивают санитарную авиацию. Вертолеты оперативно прибывают на места аварий, для спасения людей с инсультом.

Отмечается, что подготовку проходят еще шесть пилотов. Каждый из них сдаст специальный экзамен. Власти Москвы планируют ввести ночное патрулирование. Ранее сообщалось, что до 2023 года будет построено 35 новых станций метро.