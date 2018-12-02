Фильм о героях Донбасса «Добровольцы» представят в Москве

Москва, 2 декабря. В здании Международного фонда славянской культуры и письменности представят фильм Германа Владимирова «Добровольцы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Фильм расскажет о героях, о силе духа простых людей, которые помогают тем, кто оказался в беде. Владимиров включил в картину и Санкт-Петербургский музей Новороссии, как пример того, что в России хранят память о погибших за Донбасс.

Вход на презентацию свободный. 11 декабря презентация фильма состоится в Нижнем Новгороде. Как сообщает сам режиссер, зрителям будут представлены уникальные экспонаты музея воинской доблести Донбасса.