Собянин анонсировал строительство новых станций метро к 2023 году

Москва, 2 декабря. К 2023 году в Москве появится 35 новых станций метро, сообщил в соцсетях мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал большой эволюцией строительство еще 35 станций. Он пояснил, что речь идет об участках БКЛ, продлении Калининско-Солнцевской ветки и Люблинско-Дмитрвской линии. Столичные власти стараются создать современную транспортную систему города.

Ранее Собянин сообщил, что в двух столичных округах заработал единый читательский билет. Местные жители могут прийти в любую библиотеку вне зависимости от места жительства или учебы.