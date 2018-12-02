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Собянин анонсировал строительство новых станций метро к 2023 году

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Собянин анонсировал строительство новых станций метро к 2023 году

Москва, 2 декабря. К 2023 году в Москве появится 35 новых станций метро, сообщил в соцсетях мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал большой эволюцией строительство еще 35 станций. Он пояснил, что речь идет об участках БКЛ, продлении Калининско-Солнцевской ветки и Люблинско-Дмитрвской линии. Столичные власти стараются создать современную транспортную систему города.

Ранее Собянин сообщил, что в двух столичных округах заработал единый читательский билет. Местные жители могут прийти в любую библиотеку вне зависимости от места жительства или учебы.

Автор: Ирина Селезнева
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