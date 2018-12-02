Единый читательский билет начали принимать в библиотеках Москвы

Москва, 2 декабря. Единый читательский билет начали принимать в библиотеках Северного и Зеленоградского округов Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

К 2020 году система единого читательского билета будет внедрена по всей Москве. По словам Собянина, билет бессрочный и бесплатный.

Отмечается, что новый билет очень удобный. Читателям не нужно регистрироваться в библиотеке по месту жительства или в университете. Теперь они смогут пройти в любую столичную библиотеку.

Процедура получения такого билета не требует повторной регистрации. Ранее сообщалось, что на площади Революции в Москве представители еврейской общины зажгут первую свечу.