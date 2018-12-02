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Синоптики предупредили москвичей о температурных скачках всю зиму

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Синоптики предупредили москвичей о температурных скачках всю зиму

Москва, 2 декабря. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что всю зиму в столичном регионе ожидаются резкие скачки температуры.

В начале недели будет настоящая зима, 3 декабря дневная температура составит от 3 до 5 градусов мороза. Ночью столбики термометров покажут -8-10 градусов. С 4 декабря станет на несколько градусов теплее, пишет RT.

Солнечных дней в Москве будет намного меньше, чем в ноябре. 5 декабря дневная температура может повыситься до 0. Вильфанд подчеркнул, что холода будет сменяться оттепелью почти всю зиму.

Ранее сообщалось, что за сутки в российской столице выпадет до 5 см снега. Коммунальные службы вышли для расчистки дорог и обработки противогололедной смесью.

Автор: Ирина Селезнева
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