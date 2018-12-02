Окровавленного мужчину нашли на автобусной остановке в Москве

Москва, 2 декабря. На улице Часовой на севере Москвы обнаружили окровавленного мужчину. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 2 декабря. Пострадавший был на автобусной остановке. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи доставили его в больницу, пишет «РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на трамвайной остановке скончался пенсионер. Он упал на землю, медики скорой помощи констатировали смерть человека.