Первую ханукальную свечу зажгут в Москве на площади Революции

Москва, 2 декабря. Вечером 2 декабря на площади Революции в Москве зажгут первую ханукальную свечу. В торжественном мероприятии примет участие главный раввин России Берл Лазар.

На центральных площадях российских городов представители еврейской общины ежегодно зажигают свечу. Традиция зажжения меноры — подсвечника со свечами восходит к восстанию 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV.

Царь пытался приобщить иуедеев к многобожию. Ранее сообщалось, что власти российской столицы готовят множество культурных мероприятий, приуроченных к Новому году. На праздничных площадках состоятся концерты, мастер-классы, аниматоры Дед Мороз и Снегурочка будут играть с детьми.