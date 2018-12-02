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Общество

Морозы и снегопад: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

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Морозы и снегопад: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

Москва, 2 декабря. Синоптики главной метеоцстанции в Москве сообщили, что в столице пройдут снегопады. Температура воздуха составит около 6 градусов мороза.

Ближайшая неделя для москвичей будет холодной и снежной. В ночные часы ожидается понижение столбиков термометров до 8-10 градусов мороза.

Отмечается, что снегопад рядом с главным корпусом МГУ им. Ломоносова чередуется с дождем. Скорость ветра составляет 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь выпало 2 см снега, ожидается еще столько же снега в течение дня. Транспортный пик на столичных дорогах ориентировочно начнется со второй половины декабря. Ближе к Новому году Москва может встать в большие пробки.

Автор: Ирина Селезнева
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