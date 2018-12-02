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Спасатели предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице

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Спасатели предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице

Москва, 2 декабря. Сильный снег и гололед ожидается в Москве и области в ближайшие часы до вечера 2 декабря, сообщили в столичном управлении МЧС России.

Спасатели предупредили москвичей о сильном снегопаде. В ведомстве порекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок или пересесть на общественный транспорт.

Пешеходы должны быть бдительными при переходе через дорогу. Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря в столичном регионе выпало до 2 см осадков, ожидается еще столько же в течение дня.

3 декабря температура воздуха составит минус 5 градусов, в ночные часы — 8 градусов.

Автор: Ирина Селезнева
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