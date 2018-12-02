Около 2 см снега выпало в Москве за минувшую ночь
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Москва, 2 декабря. В ночь на 2 декабря в Москве выпало до 2 см снега. По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки ожидается еще около 2 см снега, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Коммунальные службы начали расчищать улицы столицы. Используется спецтехника для уборки тротуаров, парковок и дворов. Чтобы избежать образования льда на дорогах, специалисты проводят противогололедную обработку.
По данным метеорологов, воскресенье в Москве будет облачным, столбики термометров покажут минус 5 градусов мороза. 3 декабря погода будет такой же морозной, ночью температура воздуха опустится до минус 8 градусов.
Спасатели предупреждают, что к 15 декабря на дорогах российской столицы будет больше пробок из-за наплыва автомобилей.