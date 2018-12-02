Неизвестный зверски изрезал пассажирку метро в Москве
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Москва, 2 декабря. На станции метро «Лубянка» в Москве мужчина напал с ножом на женщину и скрылся, сообщили в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел вечером 1 декабря. Пострадала безработная женщина 1982 года рождения. Она получила множественные колото-резаные ранения живота, головы, лица.
Пассажирку метро срочно госпитализировали в больницу. Как сообщает ТАСС, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что на московском рынке конфликт двух мужчин закончился стрельбой из травматического оружия.