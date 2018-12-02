Конфликт двух мужчин на московском рынке закончился стрельбой

Москва, 2 декабря. На рынке, расположенном на 1-й Квесисской улице в Москве, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 1 декабря, когда в полицию поступило сообщение о ЧП. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что один из мужчин во время ссоры выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

Подозреваемого задержали, у него изъяли оружие. Пострадавшего с ранением в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что бывший разнорабочий похитил дорогие инструменты на стройке в Москве.