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Более 100 новогодних елей установят до 15 декабря на северо-востоке Москвы

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Более 100 новогодних елей установят до 15 декабря на северо-востоке Москвы

Москва, 2 декабря. В Северо-Восточном округе Москвы до 15 декабря установят более сотни искусственных елок к Новому году, сообщили в пресс-службе префектуры.

Высота елей составит от 5 до 12 метров, порядка 50 елей уже установили. В российской столице полным ходом идет подготовка в Новому году. На Лубянке установили 30-метровую ель.

Рабочие украшают столичные парки Музеон, Сокольники, парк Горького. Власти Москвы обещают порадовать горожан и гостей столицы красочными представлениями, которые пройдут на десятках площадок.

Ранее сообщалось, что в Кремль доставят елку из Подмосковья.

Автор: Ирина Селезнева
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