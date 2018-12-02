Безработный в Москве украл инструменты на 400 тысяч рублей
0 Оставить комментарий
Москва, 2 декабря. Безработный приезжий украл из бытовки на стройплощадке, расположенной на Боровском шоссе, инструменты на сумму 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Инструменты 19-летний похититель продал, а вырученные за них деньги потратил. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который оказался бывшим разнорабочим.
Зная, где хранятся дорогостоящие инструменты, он проник в бытовку. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется расследование. Ранее сообщалось о дорожном инциденте в Москве, при котором началась стрельба.