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Безработный в Москве украл инструменты на 400 тысяч рублей

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Безработный в Москве украл инструменты на 400 тысяч рублей

Москва, 2 декабря. Безработный приезжий украл из бытовки на стройплощадке, расположенной на Боровском шоссе, инструменты на сумму 400 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инструменты 19-летний похититель продал, а вырученные за них деньги потратил. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который оказался бывшим разнорабочим.

Зная, где хранятся дорогостоящие инструменты, он проник в бытовку. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется расследование. Ранее сообщалось о дорожном инциденте в Москве, при котором началась стрельба.

Автор: Ирина Селезнева
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