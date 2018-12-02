Авраам Руссо решил избавиться от дома за 30 млн рублей в Москве

Москва, 2 декабря. Российский певец Авраам Руссо продает квартиру в элитном районе Москвы по цене в два раза ниже той, которую он заплатил за недвижимость и ремонт.

Руссо просит почти 30 миллионов рублей за роскошный особняк. Свое решение расстаться со столичной квартирой он объясняет тем, что много времени проводит в США. А в Россию приезжает только на концерты.

Об этом он рассказал в эфире программы «Выход в люди» на телеканале «Россия». Он отметил, что дом, земля и отделка обошлась ему в 60 млн.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в семье Руссо были проблемы. Певец едва не развелся с супругой, с которой прожил 12 лет. Вместе с женой Морелой он воспитывает двух дочерей.