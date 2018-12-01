Более 200 катков с искусственным льдом открыли в Москве

Москва, 1 декабря. Более полутора тысяч катков откроют для горожан в текущем зимнем периоде в Москве, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его сообщению, зимой будут работать в том числе свыше 200 катков с искусственным льдом, на данный момент они уже функционируют и принимают всех желающих.

«Практически каждый из 570 московских парков готов сегодня принять москвичей и предложить свои услуги для отдыха», — заметил Бирюков.

Ранее сообщалось о том, что в Парке Горького появился каток со светящимся конвейером и трубой, в на ВДНХ открылись два катка, их общая вместимость составляет 3,6 тысячи человек.