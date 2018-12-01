Москва, 1 декабря. Дед Мороз подарил Московскому зоопарку двух мини-пигов в преддверии Нового года.

Двухмесячных мини-пигов по имени Счастье и Радость подарил главный Дед Мороз России Московскому зоопарку в честь наступающего года Свиньи, пишет ТАСС.

По словам Деда Мороза, животные некоторое время проведут на карантине, после чего их поселят в вольер. Главный волшебник страны особо подчеркнул, что свиньи очень чистоплотные, а те, кто считает иначе, сильно заблуждаются.