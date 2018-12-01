Сильный снегопад обрушится на Москву
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Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы синоптики предупреждают о том, что в течение суток в Москве ожидается мощный снегопад.
Согласно информации Центра погоды «Фобос», снег в обильных количествах начнет выпадать в субботу, 1 декабря, ночью и продолжится в воскресенье. За сутки выпадет около пяти миллиметров снега, а высота снежного покрова вырастет до шести-восьми сантиметров.
«В течение очередного выходного облачно, временами снег. Снег начнётся в ночь с субботы на воскресенье», — предупредили синоптики.
Напомним, в Москве и области до воскресенья объявлен «желтый» уровень погодной опасности.