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Сильный снегопад обрушится на Москву

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Сильный снегопад обрушится на Москву

Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы синоптики предупреждают о том, что в течение суток в Москве ожидается мощный снегопад.

Согласно информации Центра погоды «Фобос», снег в обильных количествах начнет выпадать в субботу, 1 декабря, ночью и продолжится в воскресенье. За сутки выпадет около пяти миллиметров снега, а высота снежного покрова вырастет до шести-восьми сантиметров.

«В течение очередного выходного облачно, временами снег. Снег начнётся в ночь с субботы на воскресенье», — предупредили синоптики.

Напомним, в Москве и области до воскресенья объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Автор: Алексей Громов
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