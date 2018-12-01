Сильный снегопад обрушится на Москву

Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы синоптики предупреждают о том, что в течение суток в Москве ожидается мощный снегопад.

Согласно информации Центра погоды «Фобос», снег в обильных количествах начнет выпадать в субботу, 1 декабря, ночью и продолжится в воскресенье. За сутки выпадет около пяти миллиметров снега, а высота снежного покрова вырастет до шести-восьми сантиметров.