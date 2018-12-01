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Две пожарные части построят в Новой Москве в 2019 году

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Две пожарные части построят в Новой Москве в 2019 году

Москва, 1 декабря. Две пожарные части планируют построить на территории Новой Москвы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Планируется, что в 2019 году в ТиНАО появятся две пожарные части, которые будут работать в круглосуточном режиме. 

«В каждой будет новая спецтехника: аварийно-спасательный автомобиль, две автоцистерны и автолестница. Так же, как и в других московских частях, в новых будут круглосуточно дежурить до 25 спасателей», — подчеркнул Собянин.

Автор: Алексей Громов
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