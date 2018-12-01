Две пожарные части построят в Новой Москве в 2019 году
0 Оставить комментарий
Москва, 1 декабря. Две пожарные части планируют построить на территории Новой Москвы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Планируется, что в 2019 году в ТиНАО появятся две пожарные части, которые будут работать в круглосуточном режиме.
«В каждой будет новая спецтехника: аварийно-спасательный автомобиль, две автоцистерны и автолестница. Так же, как и в других московских частях, в новых будут круглосуточно дежурить до 25 спасателей», — подчеркнул Собянин.