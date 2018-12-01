Две пожарные части построят в Новой Москве в 2019 году

Москва, 1 декабря. Две пожарные части планируют построить на территории Новой Москвы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Планируется, что в 2019 году в ТиНАО появятся две пожарные части, которые будут работать в круглосуточном режиме.