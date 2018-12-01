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Собянин напомнил о преимуществах смарт-библиотеки в Москве

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Собянин напомнил о преимуществах смарт-библиотеки в Москве

Москва, 1 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о преимуществах smart-библиотек в российской столице. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин заметил, что осенью текущего года в Москве появилась smart-библиотека. По мнению градоначальника, с появлением новых технологий стало гораздо проще найти и оформить книгу.

«Вы знаете, что в Москве есть smart-библиотека? Пока единственная, но, думаю, за такими будущее», — написал Собянин. 

Автор: Алексей Громов
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