Собянин напомнил о преимуществах смарт-библиотеки в Москве
0 Оставить комментарий
Москва, 1 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о преимуществах smart-библиотек в российской столице. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин заметил, что осенью текущего года в Москве появилась smart-библиотека. По мнению градоначальника, с появлением новых технологий стало гораздо проще найти и оформить книгу.
«Вы знаете, что в Москве есть smart-библиотека? Пока единственная, но, думаю, за такими будущее», — написал Собянин.