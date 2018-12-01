Собянин напомнил о преимуществах смарт-библиотеки в Москве

Москва, 1 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о преимуществах smart-библиотек в российской столице. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин заметил, что осенью текущего года в Москве появилась smart-библиотека. По мнению градоначальника, с появлением новых технологий стало гораздо проще найти и оформить книгу.