Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

212
0 Оставить комментарий

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы и области предупреждают о том, что в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Как передает Гидрометцентр России, в ночь на воскресенье, 2 декабря, из-за снегопада и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21.00 субботы, 1 декабря, в течение 12 часов.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — подчеркивается на сайте.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.