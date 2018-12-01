«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы и области предупреждают о том, что в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Как передает Гидрометцентр России, в ночь на воскресенье, 2 декабря, из-за снегопада и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21.00 субботы, 1 декабря, в течение 12 часов.