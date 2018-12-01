Стало известно, когда завершат интеграцию МЦК и радиальных железных дорог в Москве

Москва, 1 декабря. Интеграцию радиальных железных дорог и Московского центрального кольца планируют завершить в 2019 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По словам заммэра, в текущем году удалось интегрировать четыре станции, в том числе «Окружную» Савеловского направления железной дороги. До конца года будут проведены работы со станцией «Карачарово».

«В следующем году, мы надеемся, будет полноценная интеграция «Карачарово», МЦК и метро. Там планируется построить огромный распределительный уровень пол землей площадью порядка 20 тысяч квадратных метров», — поделился Хуснуллин.