Стало известно, какая судьба ждет «Олимпийский» в Москве после реконструкции

Москва, 1 декабря. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о судьбе спортивного комплекса «Олимпийский» после реконструкции.

По его словам, СК «Олимпийский» не потеряет своих спортивных функций после проведения реконструкции. В настоящее время ведутся работы по разработке концепции будущего обновления комплекса. Планируется, что реконструкция начнется в следующем году.

Отметим, на территории объекта появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, бассейны, теннисные корты, концертный зал, кинотеатр и парковка.