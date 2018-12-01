Около 3,5 млн квадратных метров жилья построят в Москве за 2018 год

Москва, 1 декабря. Около 3,5 миллионов квадратных метров жилья построят в российской столице до конца 2018 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что срок реализации проектов увеличился на год, однако критических задержек нет. Дома практически вовремя вводят в эксплуатацию.