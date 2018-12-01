Около 3,5 млн квадратных метров жилья построят в Москве за 2018 год
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Москва, 1 декабря. Около 3,5 миллионов квадратных метров жилья построят в российской столице до конца 2018 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что срок реализации проектов увеличился на год, однако критических задержек нет. Дома практически вовремя вводят в эксплуатацию.
«Многие девелоперы, чтобы гарантированно выполнить обязательства перед дольщиками, обозначают большие сроки реализации своих проектов. Но это не значит, что они не будут реализованы», — заметил Хуснуллин.