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Спортивный кластер в «Лужниках» в Москве планируют сформировать к 2021 году

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Спортивный кластер в «Лужниках» в Москве планируют сформировать к 2021 году

Москва, 1 декабря. Спортивный кластер планируют сформировать в «Лужниках» за два-три года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Планируется, что в «Лужниках» появятся два трамплина, подходящие под международные стандарты, — малый и большой, а в 2019 году будет сдан в эксплуатацию «Дворец водных видов спорта» и «Дворец гимнастики».

«Канатная дорога соединяет спортивный кластер «Лужники» с кластером «Воробьёвы горы». Там будут горнолыжные склоны, кстати, в этом году уже будут проходить международные соревнования по горнолыжным видам спорта», — отметил заммэра.

Автор: Алексей Громов
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