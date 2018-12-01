Спортивный кластер в «Лужниках» в Москве планируют сформировать к 2021 году

Москва, 1 декабря. Спортивный кластер планируют сформировать в «Лужниках» за два-три года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Планируется, что в «Лужниках» появятся два трамплина, подходящие под международные стандарты, — малый и большой, а в 2019 году будет сдан в эксплуатацию «Дворец водных видов спорта» и «Дворец гимнастики».