Стало известно, когда достоят Юго-западный участок Большой кольцевой линии метро в Москве

Москва, 1 декабря. Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят к концу 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Планируется, что Юго-западный участок Большой кольцевой линии метрополитена введут в эксплуатацию через два года. В настоящее время на участке одновременно работают уже четыре тоннелепроходческих щита, в ближайшее время к ним присоединится еще один.

«Темпы работы нормальные», — отметил Хуснуллин.

Напомним, для пассажиров откроют три станции на участке, а именно «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».