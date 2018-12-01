Труп женщины с ножевым ранением ягодицы нашли на востоке Москвы

Москва, 1 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства убийства женщины в столице, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 30 ноября, на 2-й улице Энтузиастов нашли тело 46-летней женщины с ножевым ранением в области правой ягодицы. Убитая является жительницей Нижнего Новгорода.

По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего уроженца Ташкента без постоянного места жительства. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «360».