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Уровень воды упал до критической отметки в Калининграде

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Уровень воды упал до критической отметки в Калининграде

Калининград, 1 декабря. Специалисты зафиксировали рекордное падение уровня воды в Калининграде.

Как передает интернет-издание «Вести – Калининград», рекордное падение уровня воды зафиксировали в реке Преголе. Об этом свидетельствуют также пришвартованные у Музея Мирового океана суда «Виктор Пацаев» и «Витязь», которые почти касаются дна реки.

Таким, образом уровень воды упал практически на метр — критической отметки. Самая опасность заключается в том, что пришвартованные суда могут коснуться дна реки, поделился главный специалист Музея Мирового океана Алексей Шуткин.

«… мы не беспокоимся, что суда могут на камень. А чревато тем, что появится небольшой крен, скорее всего у всех судов на правый борт. То есть от берега они немного накренятся», — отметил Шуткин

Автор: Алексей Громов
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