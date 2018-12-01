Более 40 катков открылись в московских парках

Москва, 1 декабря. Жители и гости российской столицы смогут покататься на коньках на 40 площадках.

Как передает телеканал «Москва 24», стоимость входа на каток начинается от 150 рублей, взять коньки на прокат можно за 200 рублей.

В частности, в Парке Горького появился каток со светящимся конвейером и трубой, в «Сокольниках» гостей встретит «Собака-Обнимака».

Также ранее сообщалось о том, что два катка открыли на ВДНХ, их общая вместимость составляет 3,6 тысячи человек.

Бесплатно покататься на коньках можно в парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, Воронцовском парке, парке на улице Ангарской, парке «Дубки» и парке Северного речного вокзала.