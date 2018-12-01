Более четырех тысяч детей занимаются хоккеем в Москве

Москва, 1 декабря. Порядка четырех тысяч детей обучаются хоккею в школах Москомспорта. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Около 150 тренеров обучаются хоккею более четырех тысяч детей во всех школах Москомспорта, согласно данным на 1 сентября 2018 года, которые подготовлены по случаю Всероссийского дня хоккея, празднуемого 1 декабря.

По мнению генерального директора физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы» Сергея Бабинова, данный вид спорта пользуется популярностью у детей благодаря успеху московских хоккейных команд «Динамо», ЦСКА и «Спартак».