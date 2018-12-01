Москвичи выбрали имена для столичных аэропортов

Москва, 1 декабря. Москвичи выбрали названия для аэропортов столицы в рамках конкурса «Великие имена России». Соответствующая информация появилась на официальном сайте конкурса.

«Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование», — подчеркивается в сообщении.

Окончательные итоги будут объявлены в эфире телеканала «Россия-1» во вторник, 4 декабря, в 19.00. В этот день жители и гости российской столицы узнают, какие имена выбрали для трех аэропортов столицы: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».