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«Газель» влетела в грузовик на Калужском шоссе в Новой Москве, есть жертвы

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«Газель» влетела в грузовик на Калужском шоссе в Новой Москве, есть жертвы

Москва, 1 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Калужском шоссе в Новой Москве: столкнулись «Газель» и грузовик, есть жертвы и пострадавшие. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Аварию зафиксировали на 41 километре Калужского шоссе в районе съезда на МКАД в субботу, 1 декабря, около 10.00: водитель «Газели» допустил наезд на стоящий грузовик. Смертельные травмы получил один человек, он скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Также известно, что одного участника ДТП зажало в машине, сотрудники МЧС спасли его. В настоящее время человек находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Автор: Алексей Громов
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