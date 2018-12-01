Реальная зарплата в Москве выросла почти на 5%

Москва, 1 декабря. Реальная заработная плата в российской столице увеличилась почти на пять процентов в сентябре текущего года. Соответствующие данные появились на официальном сайте Мосгорстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года средняя зарплата в российской столице выросла на 8,7 процентов, а реальная заработная плата — на 4,7 процента.

«Среднемесячная номинальная заработная плата... составила 77 286 рублей. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2018 года составила 104,7% к уровню сентября 2017 года», — отмечается в документе.

Несмотря на рост заработной платы, расходы горожан сократились свыше чем на семь процентов к сентябрю 2017 года, но к августу текущего года они увеличились на 13,5 процентов.