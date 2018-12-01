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Стало известно, когда откроют северный вестибюль станции метро «Черкизовская» в Москве

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Стало известно, когда откроют северный вестибюль станции метро «Черкизовская» в Москве

Москва, 1 декабря. Северный вестибюль станции «Черкизовская» в Москве планируют открыть 5 декабря после ремонта. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного метро.

Северный вестибюль станции «Черкизовская» Сокольнической линии Московского метрополитена в настоящее время закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Планируется, что его откроют в среду, 5 декабря.

«Для входа в метро и выхода в город будет работать южный вестибюль станции», — подчеркивается в сообщении.

На данный момент специалисты продолжают работы по обновлению конструкций лестничных маршей, также необходимо заменит облицовку стен и пола в переходе.

Автор: Алексей Громов
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