Около 20 остановок наземного транспорта в Москве сменили название 1 декабря

Москва, 1 декабря. Почти 20 остановок общественного транспорта в Москве сменили название с 1 декабря. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

В частности, остановка «Арбатская площадь» изменилась на «Арбатские Ворота», остановка «Севастопольский проспект, 22» — на «Долина реки Коршуниха», остановка «Электролитный проезд — на «Криворожская улица — Учебный комбинат «Мосгортранс», остановка «Родильный дом №20» — на «Женскую консультацию», остановка «Маломосковская улица, 19» — на «Пенсионный фонд — Центр социального обслуживания».

Также изменения коснулись станции «Ярославское шоссе, 12», которая с сегодняшнего дня стала называться «Колледж современных технологий», остановка «Проезд Шокальского» получила название «Лицей», а остановка «Дворец культуры «Салют» — «Культурный центр «Салют».

Узнать, какие еще станции сменили свои названия, можно на официальном сайте «Мосгортранса».