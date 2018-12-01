Москвичам предлагают внести предложения по расширению сети велопроката

Москва, 1 декабря. Москвичи смогут внести предложения по расширению сети велопроката, передает Единый транспортный портал российской столицы.

Жителям четырех районов, а именно Восточное и Западное Дегунино, Марьино, Братеево, предлагают принять участие в формировании карты расстановки станций велопроката. Предложения обсудят на воркшопе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, который пройдет 5 декабря.