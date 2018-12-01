«Аэроэкспресс» в Москве с 1 декабря начал перевозить детей за рубль

Москва, 1 декабря. «Аэроэкспресс» начал перевозить детей до 14 дет за один руль в период зимних праздников, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе компании.

В период новогодних и рождественских праздников дети при предъявлении документа, удостоверяющего возраст, смогут проехать в вагонах стандартного класса «Аэроэкспресса» за один рубль. Такое предложение будет действовать в период с 1 декабря 2018 года по 15 января следующего года.

«... это время традиционно увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми. В связи с этим в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы», — сообщила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Отметим, обычная стоимость билета для детей от пяти до семи лет составляет 130 рублей.