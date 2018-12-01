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Новый температурный рекорд зафиксировали в Москве в первую ночь зимы

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Новый температурный рекорд зафиксировали в Москве в первую ночь зимы

Москва, 1 декабря. Синоптики сообщили о рекордных морозах прошедшей ночью в российской столице. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр РФ.

В ночь на субботу, 1 декабря, столбик термометра опустился до отметки чуть больше минуса 15 градусов, на погоду влиял антициклон. Прошедшей ночью в области зафиксировали до минус 20,2 градуса.

Напомним, жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что в первый день зимы в субботу, 1 декабря, ожидается настоящий мороз — столбик термометра будет показывать до минус восьми градусов.

Автор: Алексей Громов
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