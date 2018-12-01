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Иномарку за 3 млн рублей угнали на севере Москвы

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Иномарку за 3 млн рублей угнали на севере Москвы

Москва, 1 декабря. Сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного, который похитил иномарку за три миллиона рублей на севере Москвы.

По факту кражи иномарки Lexus RX 300 за 3,2 миллиона рублей в Войковском районе возбудили уголовное дело. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По полученный информации, неизвестный угнал авто, припаркованное в 1-м Новоподмосковном переулке. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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