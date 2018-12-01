Москвичей предупредили о морозе в первый день зимы

Москва, 1 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в первый день зимы ожидается настоящий мороз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В субботу, 1 декабря, ожидается до восьми градусов мороза, также синоптики обещают небольшую облачность и гололедицу на дорогах.

В столице столбик термометра будет показывать от минус шести до минус восьми градусов, а в Московской области — от минус шести до минус 11 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба.