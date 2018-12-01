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Восемь неизвестных напали на продавца и похитили товар из магазина на севере Москвы

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Восемь неизвестных напали на продавца и похитили товар из магазина на севере Москвы

Москва, 1 декабря. Сотрудники полиции устанавливают личности молодых людей, которые избили продавца магазина на севере российской столицы.

Восемь молодых людей в возрасте 18-20 лет в магазине «Дикси», который расположен находится на Ленинградском проспекте, 77, избили продавца, после чего похитили товар. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, от источника в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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