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Собянин призвал москвичей принять участие в предновогодней благотворительной акции

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Собянин призвал москвичей принять участие в предновогодней благотворительной акции

Москва, 30 ноября. Жителей и гостей российской столицы приглашают принять участие в благотворительной акции в преддверии Нового года. С соответствующим сообщением обратился к горожанам мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Благотворительную акцию каждый год проводит департамент культуры и проект Handmade Charity, написал градоначальник, отметив, что на сайте ispolni.mosdmm.ru/wish публикуются письма, адресованный Деду Морозу от детей с нарушениями развития или из многодетных семей.

«Прочитайте, может, вам захочется исполнить чье-нибудь желание», — призвал Собянин.

Автор: Ксения Пудовкина
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