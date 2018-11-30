Собянин призвал москвичей принять участие в предновогодней благотворительной акции
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Москва, 30 ноября. Жителей и гостей российской столицы приглашают принять участие в благотворительной акции в преддверии Нового года. С соответствующим сообщением обратился к горожанам мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Благотворительную акцию каждый год проводит департамент культуры и проект Handmade Charity, написал градоначальник, отметив, что на сайте ispolni.mosdmm.ru/wish публикуются письма, адресованный Деду Морозу от детей с нарушениями развития или из многодетных семей.
«Прочитайте, может, вам захочется исполнить чье-нибудь желание», — призвал Собянин.