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Общество

Москвичей попросили отказаться от поездок на личном авто из-за огромных пробок

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Москвичей попросили отказаться от поездок на личном авто из-за огромных пробок

Москва, 30 ноября. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте до 21.00 из-за сильной загруженности дорог. Соответствующее сообщение передала пресс-служба столичного Центра организации дорожных движения.

Водителей просят пересесть на общественный транспорт, так как вечером ожидаются серьезные пробки. Загруженность столичных дорог оценивалась в семь баллов на 16.00, до 21.00 лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

«Уже сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД», — подчеркивается в сообщении.

Также стоит быть предельно внимательными и аккуратными за рулем авто, так как на дорогах образовалась гололедица.

Автор: Алексей Громов
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