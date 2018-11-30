Москвичей попросили отказаться от поездок на личном авто из-за огромных пробок

Москва, 30 ноября. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте до 21.00 из-за сильной загруженности дорог. Соответствующее сообщение передала пресс-служба столичного Центра организации дорожных движения.

Водителей просят пересесть на общественный транспорт, так как вечером ожидаются серьезные пробки. Загруженность столичных дорог оценивалась в семь баллов на 16.00, до 21.00 лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

«Уже сейчас наблюдается скопление автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область, также загружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД», — подчеркивается в сообщении.

Также стоит быть предельно внимательными и аккуратными за рулем авто, так как на дорогах образовалась гололедица.