Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Россия обеспокоена ситуаций в сфере разоружения — Путин
Читать Новость
Общество

Тестирование беспилотных авто на трассе М-11 начнется в 2019 году

251
0 Оставить комментарий

Тестирование беспилотных авто на трассе М-11 начнется в 2019 году

Москва, 30 ноября. Тестировать первые беспилотные автомобили начнут на трассе М-11 в 2019 году. Об этом сообщил соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко на полях форума Urban Mobility.

Планируется, что в декабре текущего года будет дан старт реализации проекта, связанного с запуском беспилотных автомобилей, а через четыре-пять месяцев машины протестируют на дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург.

«Выбрана тестовая зона в 15 километров для тестирования беспилотного, подключенного электрического транспорта на высокоскоростной магистрали», — сообщил Гурко.

По его словам, Scania, Volvo, группа «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», Volkswagen проявили интерес к участию в проекте.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.