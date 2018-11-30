Тестирование беспилотных авто на трассе М-11 начнется в 2019 году

Москва, 30 ноября. Тестировать первые беспилотные автомобили начнут на трассе М-11 в 2019 году. Об этом сообщил соруководитель рабочей группы «Автонет» Александр Гурко на полях форума Urban Mobility.

Планируется, что в декабре текущего года будет дан старт реализации проекта, связанного с запуском беспилотных автомобилей, а через четыре-пять месяцев машины протестируют на дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург.

«Выбрана тестовая зона в 15 километров для тестирования беспилотного, подключенного электрического транспорта на высокоскоростной магистрали», — сообщил Гурко.

По его словам, Scania, Volvo, группа «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», Volkswagen проявили интерес к участию в проекте.