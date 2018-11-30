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Осень 2018 года стала одной из самых теплых в Москве

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Осень 2018 года стала одной из самых теплых в Москве

Москва, 30 ноября. Осень 2018 года в российской столице войдет в число пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений, передает портал «Метеоновости».

Осень текущего года в Москве и области стала очень теплой: средняя температура составила плюс 7,6 градуса, что на 2,6 градуса выше средних многолетних значений.

«Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — подчеркивается в сообщении.

Самую теплую очень зафиксировали в 1938 и 1974 годах, когда столбик термометра показывал температуру, превышающую норму почти на три градуса.

Автор: Алексей Громов
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